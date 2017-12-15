Автосалон «Фольксваген Центр Пермь» объявил предновогоднюю акцию. Покупателям здесь обещают двойную выгоду.

Такое совпадение кажется невероятным, но Анатолий Андронов в свой день рождения получает самый дорогой подарок - забирает из автосалона новый «Фольксваген Тигуан».

Анатолий Андронов:

- Современный хороший автомобиль, хорошие современные характеристики и все остальное. Ожидание лучшего, будем надеяться, что поведет машина себя очень хорошо, но я даже в этом не сомневаюсь.

Сомневаться не приходится и в выгоде последнего приобретения. С 11 декабря «Фольксваген Центр Пермь» объявляет недельную предновогоднюю акцию.

Новый год традиционно считается детским праздником, но мечты сбываются не только у детей, и в течение одной недели в году детская игрушка вполне может превратиться в настоящий взрослый автомобиль.

Выгода получается двойная. Первая предоставляется при сдаче автомобиля по программе трейд-ин, вторую - дает автосалон. Пятерка по математике совсем не обязательна, для того чтобы все посчитать.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»:

- За обмен своего автомобиля по программе трейд-ин вы получаете выгоду в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого салон предоставляет выгоду еще 100 тысяч. Итого при покупке нового Тигуана на этой неделе вы получаете выгоду 200 тысяч.

Точно так же при покупке «Фольксваген Поло» можно дважды получить выгоду в 40 тысяч рублей. Бонус для модели Туарег составит 150 + 300 тысяч рублей. И так на все популярные модели.

Юлия Отчаянная, менеджер отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»:

- Наша новогодняя акция действует на все самые популярные модели «Фольксваген», такие как Поло, Джетта, Тигуан и Туарег и Пассат. А также при желании, так как у нас зима, можно добавить зимний пакет опций.