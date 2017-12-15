Жизнь по-суворовски

Пермский кадетский корпус провёл благотворительный концерт и ярмарку, чтобы собрать средства на лечение Ивана Капорина, выпускника и действующего офицера Национальной гвардии России, которому требуется дорогостоящая операция по пересадке костного мозга в одной из клиник Санкт-Петербурга. Нужны не только деньги, но и донорская кровь любой группы. В холле школы попечительский совет школы организовал продажу сувенирной продукции с кадетской символикой, кадеты подготовили поделки. Своё небезразличие, придя на концерт, проявили родители, родственники и друзья учащихся.

Марат Валиев, директор пермской кадетской школы №1: "Мы сегодня благодаря активности наших кадет проявили суворовский характер. Вы знаете, Суворов не только говорил, его воины жили принципом: сам погибай - товарища выручай".