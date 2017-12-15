В пермской таможне подвели итоги работы за 2017 год. За 11 месяцев ведомство пополнило федеральный бюджет более чем на 8,5 миллиардов рублей, что превысило установленный план почти на 4%. Основные усилия пермских таможенников направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

С 1 января вводится новый таможенный кодекс. Основные моменты коснутся времени оформления - оно сократится в несколько раз. Декларацию на авторегистрацию можно будет подавать в электронном виде.

Сергей Пашкин, начальник Пермской таможни: "На сегодняшний момент 100% у нас оформляется в электронном виде. Участник из любой точки, кабинета, машины, интернета передает информацию. Это очень удобно, это экономит время и средства".