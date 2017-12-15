Как детей в Пермском крае накормили «просрочкой»

В Перми завершили расследование дела о поставках в больницы молочных каш с истекшим сроком годности. Установлено, что предприниматель из Тюмени отправил в пермские учреждения более 6 тысяч коробок сухих каш с поддельными маркировками. По версии следствия мужчина, являясь гендиректором общества с ограниченной ответственностью, с марта по август прошлого года заключил несколько контрактов с больницами Чусового, Добрянки, Александровска, Кизела и Орды, и доставил более 6 тысяч упаковок каш с ложной информацией о сроке изготовления. За что незаконно получил около четверти миллиона рублей.