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← Пермским студентам рассказали о социальной реабилитации

На главной пермской елке зажглись огни

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елка

На главной пермской елке зажглись огни. Участие в церемонии включения гирлянд приняли три школьника, которых выбрали с помощью онлайн голосования, а также известный пермский робот Промобот.

Катя Верзакова одна из тех, кто всегда стремится быть лучшей? и у неё это получается. Она - неоднократная победительница и призёр чемпионатов мира, Европы и России по черлидингу. А то, что скоро Новый год - ещё один повод для хорошего настроения.

Сегодня Катя, а ещё Ярослав Ожгибесов и Дмитрий Селиванов - участники важной встречи. Ребята стали победителями конкурса среди пермских школьников, показавших высокие результаты в учёбе, творчестве, спорте.

дети

Что касается Промобота, он не просто общается с гостями Фестивального дома, он непосредственный участник действа, готовится сказать важные слова.

Это традиция, заложенная в прошлом году главой города Дмитрием Самойловым - вместе с лучшими школьниками дать старт новогодним мероприятиям в Перми, зажигая огни на главной ёлке города. И Промобот Гриша дал отсчёт перед нажатием кнопки.

- Раз, два, три - ёлочка, гори!

Что касается конкурса - почти два десятка школьников приняли в нём участие, а лучших определили путём голосования в интернете. Каждый участник написал для этого мини-эссе о себе, своих достижениях, мечтах и планах.

елка

Дмитрий Селиванов: "Для меня это большая честь зажечь главную ёлку Перми. Я этого ждал, смотрел за голосованием, волновался, не спал. Для меня Новый год, особенный праздник, его празднует весь мир, то есть цепочка пошла? и все страны мира празднуют Новый год, поэтому для меня он особенный".

Главные болельщики ребят - это родители, братья и сёстры. Они тоже пришли в Фестивальный дом, чтобы стать участниками праздника.

Анастасия Селиванова: "Я за сына вообще очень рада! Я горжусь своим сыном! Волнение у меня, конечно, сейчас. Я считаю, что он очень достоин зажечь эту ёлку, главную ёлку!".

Ну и какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с ребятами они готовились к зажжению новогодних огней, вручали подарки, фотографировались со всеми желающими и желали пермякам хорошо отметить приближающийся праздник.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.12.2017 в 09:23 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермским студентам рассказали о социальной реабилитации

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