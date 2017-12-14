Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермская полиция разыскивает грабителя

Пермским студентам рассказали о социальной реабилитации

смотреть видео

лекция

Дискуссию на английском языке провели со студентами медицинского и научно-исследовательского университетов эксперты из университетов Финляндии и Нидерландов. Тема - развитие медико-социальной ориентации посредством образования. Это крупный международный проект Erasmus, который позволяет ученым и студентам обмениваться методиками, опытом и наработками. Пермский край наряду с Санкт-Петербургом и Архангельском выиграл соответствующий грант.

Юлия Каракулова, заведующая кафедрой неврологии ПГМУ, профессор, руководитель гранта: "Социальная реабилитация преследует цель внедрить человека с ограниченными возможностями здоровья в общество, чтобы его принимали, чтобы он мог работать, чувствовать себя на уровне прежнего осознания".

На конференции заявлено, что студентам такие знания необходимо прививать с начала обучения, чтобы пациенты, перенесшие тяжелый недуг, получали не только медицинскую реабилитацию, но и помощь в социальной адаптации. Сейчас востребованы такие специалисты, как социальный работник и психолог.

Паню Кархинен, менеджер международного проекта Erasmus + «Развитие социальной реабилитации посредством образования», Метрополия университет, Финляндия: "Методология зависит от предмета, который преподается, но вообще один из главных подходов, который мы используем, это дискуссионная работа со студентами, не просто лекция, а обсуждение и активное вовлечение студентов в процесс обучения".

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Образование

Опубликовано: 14.12.2017 в 17:56 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермская полиция разыскивает грабителя

Кто ищет - тот всегда найдет

Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований

Пермь. Вести-Спорт

В Перми открываются бесплатные катки

«Ситилинк» поможет сэкономить на подарках

Смертельное ДТП под Очером

Пожар в Березовке: четверо погибших

Мечты сбываются!

«Открытый Юг» готов удивлять и радовать


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермская полиция разыскивает грабителя

Обратите внимание

в Перми

Пермским студентам рассказали о социальной реабилитации

Крупный международный проект Erasmus позволяет ученым и студентам обмениваться методиками, опытом и наработками.
смотреть видео читать14.12.2017 в 17:56
Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Образование

Пермская полиция разыскивает грабителя

Неизвестный набрал продуктов и спиртного и убежал из магазина.
смотреть видео читать14.12.2017 в 16:50
Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

Город - это мы!

В Перми состоится награждение победителей 19-го городского конкурса социально значимых проектов «Город-это мы».
читать14.12.2017 в 16:05
Метки: в Перми, Общество

В Новый год - без долгов

Мобильный пункт службы судебных приставов вновь будет работать в универсальном дворец спорта «Молот».
читать14.12.2017 в 15:52
Метки: в Перми, Общество

Кто ищет - тот всегда найдет

В ходе рейда в Перми нашли одежду, обувь, сумки, ремни и кошельки с незаконным использованием знаменитых брендов.
смотреть видео читать14.12.2017 в 15:34
Метки: в Перми, Общество

В России

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать14.12.2017 в 14:53
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

«Открытый Юг» готов удивлять и радовать

В межсезонье программа «Открытый Юг» открывает двери сочинских пансионатов и санаториев.
смотреть видео читать14.12.2017 в 10:52
Метки: В России, Общество, Реклама

Театр оперы и балета набирает популярность в Сети

YouTube-канал Пермского театра оперы и балета в списке лучших каналов с лекциями о культуре и искусстве на русском языке.
смотреть видео читать13.12.2017 в 18:03
Метки: в Перми, В России, В мире, Культура

«Камерата»: изысканная классика

Фестиваль редко исполняемой классической музыки Камерата прошёл в частной филармонии «Триумф».
смотреть видео читать13.12.2017 в 17:41
Метки: в Перми, В России, Культура

«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры

Пермяки одними из первых в стране смогли увидеть продолжение известной российской комедии.
смотреть видео читать13.12.2017 в 14:35
Метки: в Перми, Общество, Кино, В России
Лента новостей RSS каналы

Пермским студентам рассказали о социальной реабилитацииПермским студентам рассказали о социальной реабилитации

«Шондiбан»: четверть века на сцене«Шондiбан»: четверть века на сцене

К месту ДТП будет выезжать санавиацияК месту ДТП будет выезжать санавиация

Пермская полиция разыскивает грабителяПермская полиция разыскивает грабителя

Оркестр как семейная традицияОркестр как семейная традиция

Город - это мы!Город - это мы!

В Новый год - без долговВ Новый год - без долгов

Кто ищет - тот всегда найдетКто ищет - тот всегда найдет

Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарованийЦентр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

В Перми открываются бесплатные каткиВ Перми открываются бесплатные катки

ВОВРЕМЯ. Про ДоброВОВРЕМЯ. Про Добро

Пермский аэропорт расширит маршрутную сетьПермский аэропорт расширит маршрутную сеть

«Ситилинк» поможет сэкономить на подарках«Ситилинк» поможет сэкономить на подарках

Смертельное ДТП под ОчеромСмертельное ДТП под Очером

Пожар в Березовке: четверо погибшихПожар в Березовке: четверо погибших

В Прикамье выберут Повелителя страницВ Прикамье выберут Повелителя страниц

Мечты сбываются!Мечты сбываются!

«Открытый Юг» готов удивлять и радовать«Открытый Юг» готов удивлять и радовать

Капремонт-2018: Это важно знатьКапремонт-2018: Это важно знать

Пермским медикам поднимут зарплатуПермским медикам поднимут зарплату

В Перми проверяют историю с высадкой ребенка на морозВ Перми проверяют историю с высадкой ребенка на мороз

Авария в Горнозаводске: Полгорода осталось без отопленияАвария в Горнозаводске: Полгорода осталось без отопления

Театр оперы и балета набирает популярность в СетиТеатр оперы и балета набирает популярность в Сети

«Камерата»: изысканная классика«Камерата»: изысканная классика

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru