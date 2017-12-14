Пермским студентам рассказали о социальной реабилитации
Дискуссию на английском языке провели со студентами медицинского и научно-исследовательского университетов эксперты из университетов Финляндии и Нидерландов. Тема - развитие медико-социальной ориентации посредством образования. Это крупный международный проект Erasmus, который позволяет ученым и студентам обмениваться методиками, опытом и наработками. Пермский край наряду с Санкт-Петербургом и Архангельском выиграл соответствующий грант.
Юлия Каракулова, заведующая кафедрой неврологии ПГМУ, профессор, руководитель гранта: "Социальная реабилитация преследует цель внедрить человека с ограниченными возможностями здоровья в общество, чтобы его принимали, чтобы он мог работать, чувствовать себя на уровне прежнего осознания".
На конференции заявлено, что студентам такие знания необходимо прививать с начала обучения, чтобы пациенты, перенесшие тяжелый недуг, получали не только медицинскую реабилитацию, но и помощь в социальной адаптации. Сейчас востребованы такие специалисты, как социальный работник и психолог.
Паню Кархинен, менеджер международного проекта Erasmus + «Развитие социальной реабилитации посредством образования», Метрополия университет, Финляндия: "Методология зависит от предмета, который преподается, но вообще один из главных подходов, который мы используем, это дискуссионная работа со студентами, не просто лекция, а обсуждение и активное вовлечение студентов в процесс обучения".
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