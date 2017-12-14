Пермская полиция разыскивает грабителя
Полиция Перми объявила в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже. Инцидент произошел в магазине на улице Щербакова. Неизвестный набрал продуктов и спиртного на приличную сумму. Однако оплачивать товар покупатель отказался. Продавец попыталась его остановить, однако тот вырвался и убежал. Сейчас возбуждено уголовное дело. Всех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника, просят позвонить в МВД.
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