Пермская полиция разыскивает грабителя

Полиция Перми объявила в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже. Инцидент произошел в магазине на улице Щербакова. Неизвестный набрал продуктов и спиртного на приличную сумму. Однако оплачивать товар покупатель отказался. Продавец попыталась его остановить, однако тот вырвался и убежал. Сейчас возбуждено уголовное дело. Всех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника, просят позвонить в МВД.