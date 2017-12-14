Кто ищет - тот всегда найдет

Сотрудники пермской таможни вместе с полицейскими и прокуратурой провели рейд по магазинам Перми. В одной из торговых точек выявлены одежда, обувь, сумки, ремни, кошельки, бейсболки с использованием знаменитых брендов Chanel, Hermes, Louis Vuitton, New Balance, Bosco. При этом продавец не смог представить документы на право использования этих товарных знаков. В результате у него изъяли 188 поддельных вещей.