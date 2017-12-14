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← Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований

Кто ищет - тот всегда найдет

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шанель

Сотрудники пермской таможни вместе с полицейскими и прокуратурой провели рейд по магазинам Перми. В одной из торговых точек выявлены одежда, обувь, сумки, ремни, кошельки, бейсболки с использованием знаменитых брендов Chanel, Hermes, Louis Vuitton, New Balance, Bosco. При этом продавец не смог представить документы на право использования этих товарных знаков. В результате у него изъяли 188 поддельных вещей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.12.2017 в 15:34 в рубрике - Вести Пермь

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