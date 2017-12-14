Центр Юрия Башмета проводит третью сессию для молодых дарований

В Перми стартовала третья сессия центра творчества Юрия Башмета. Провести мастер-классы для одаренных ребят из музыкальных школ Перми и края в наш город приехали известные музыканты: пианист Сергей Главатских, скрипачка Анна Соколова, солист-литаврист Андрей Зубов. В уроках мастерства по классу фортепиано, которые будут проходить в Органном концертном зале, примут участие 31 учащийся из Перми, Березников, Чайковского, поселков Полазна и Юго-Камский. 20 ребят пройдут мастер-класс по скрипке, и впервые 6 юных пермских музыкантов пройдут мастер-класс по ударным инструментам. Итогом сессии станет совместный концерт педагогов и юных дарований Прикамья. Он пройдет в Органном зале Перми 15 декабря.