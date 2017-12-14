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Пермь. Вести-Спорт
- В Перми завершился Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. В конкурентной борьбе прикамцам удалось завоевать 24 награды.
- Исполнили мечту. Пермская команда «Дуэт» стала чемпионами мира по формейшн в латиноамериканской программе.В этом году пермякам со своей новой программой «Одно сердцебиение» удалось сместить мировых лидеров - немцев - со спортивного Олимпа.
- Сильнейшие жимовики страны повышали свои спортивные разряды в пермском комплексе Сухарева в рамках мультитурнира - «Гран-при Пермь - 2017».
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