Пермь. Вести-Спорт

- В Перми завершился Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. В конкурентной борьбе прикамцам удалось завоевать 24 награды.

- Исполнили мечту. Пермская команда «Дуэт» стала чемпионами мира по формейшн в латиноамериканской программе.В этом году пермякам со своей новой программой «Одно сердцебиение» удалось сместить мировых лидеров - немцев - со спортивного Олимпа.

- Сильнейшие жимовики страны повышали свои спортивные разряды в пермском комплексе Сухарева в рамках мультитурнира - «Гран-при Пермь - 2017».