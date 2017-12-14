Смертельное ДТП под Очером

В аварии под Очером двое погибли, трое пострадали. Столкнулись две "Лады" – 2114 и Гранта. Как сообщают в ГИБДД, авария произошла из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. При этом мужчина был лишен прав. В результате двое пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир и оба водителя госпитализированы.