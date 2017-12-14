Пожар в Березовке: четверо погибших
По факту трагедии в селе Березовка возбуждено уголовное дело. Ночью здесь сгорел жилой одноэтажный барак из 14 комнат. В момент ЧП в нем находились 9 человек. Четверо погибли. Как сообщает краевое МЧС, пожарные узнали о возгорании через 15 минут после его начала. Через две минуты они уже были на месте. Крыша к этому моменту оказалась охвачена огнем. Спасатели вынесли из здания троих – пожилого мужчину с ожогами 10% тела, молодую женщину и 3-летнего ребенка с отравлением угарным газом. Еще двое вышли сами. Пострадавшие находятся в больнице.
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