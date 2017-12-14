«Ситилинк» поможет сэкономить на подарках

Приближается Новый год, при выборе подарков хороши те схемы, которые дают ощутимые скидки.

Подарки на Новый год Светлана Тягунова выбирает уже несколько дней. Надо угодить всем в семье, самый младший попросил игровую приставку. После исследования цен в интернете остановилась на дискаунтере «Ситилинк», здесь дешевле всего.

Формат подобной торговли - это «дискаунтер» или буквально товар со скидкой. Происходит это за счет прямых поставок от производителей и максимальной автоматизации процесса. Покупатель может выбрать товар на сайте, в интернете или у терминала в магазине.

Весь процесс - от заказа товара и до его получения занимает не больше 5 минут. Это происходит за счет формата самого магазина. Большая часть торговых помещений - склад. Если нужного товара нет в наличии в Перми, его можно заказать со складов в Екатеринбурге или Москве. Срок доставки от 1 до 8 дней. В ассортименте самого крупного дискаунтера сегодня больше 50 тысяч наименований товара.

Помимо магазина-склада в ТЦ «Айсберг Модерн» для удобства клиентов открыто еще 11 пунктов выдачи заказов в Перми и Пермском крае. Для постоянных клиентов действует бонусная программа, благодаря ей Светлане Тягуновой удалось сэкономить. На вырученные деньги купила пароварку на кухню.