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Мечты сбываются!

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дайвинг

Когда мечты сбываются еще до боя курантов. У пермской школы дайвинга новая высота. Здесь смогли исполнить заветное желание Юлии Бычковой – погрузиться под воду. Дело в том, что девушка не могла видеть погружение, она могла только чувствовать.

Последние крутые ступени на пути к самой заветной мечте Юлии Бычковой. Она спускается по ним аккуратно, держась за руку своего друга. Без него ничего бы не получилось. Незрячая с рождения, она может только представлять, что происходит вокруг.

Сергей Коробейников всегда рядом, он тоже инвалид по зрению. Как только узнал, что его знакомая хочет погрузиться под воду на глубину не меньше пяти метров, не стал отговаривать. После первой тренировки сам оценил все плюсы дайвинга - эйфория и новые ощущения.

Перед погружением 20-минутный инструктаж. Вместе с тренером вспоминают основные правила поведения под водой.

У Константина Ермакова, профессионального инструктора, это первый незрячий студент. Главная сложность в том, что под водой общаются жестами, но и в этом случае нашли выход. «Дайвер» будет держать новичка за руку постоянно во время всего погружения.

Все происходит в обычном бассейне, глубина здесь не больше 5,5 метров. Само погружение длится 10 минут. Это одно из первых занятий в базовом курсе для начинающих дайверов.

После короткого инструктажа следует команда «под воду». Под водой они пробыли 10 минут - это обычное погружение и еще пять, попросила Юлия, настолько понравились ощущения, которые она испытала. В некоторых местах инструктор даже придерживал своего студента.

После удачного погружения -  поздравления, вручение сертификата со штифтом Брайля. И она уже знает, о чем будет мечтать - летом Юлия Бычкова решила прыгать с парашютом.

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 14.12.2017 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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