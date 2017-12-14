«Открытый Юг» готов удивлять и радовать
Межсезонье открывает новые возможности для желающих поправить здоровье и отдохнуть. Специальное предложение - программа «Открытый Юг» - открывает двери сочинских пансионатов и санаториев, а в заявленной акции их участвует три десятка.
Ирина Дьяконова, ведущий менеджер Пермского бюро СКО: "90 процентов успеха лечения зависит от правильно выбранного санаторно-курортного учреждения, наши менеджеры помогут вам подобрать санаторий, профилакторий, профиль которого соответствует вашим медицинским показаниям".
Углекислые и грязевые ванны, массаж классический и водяной, иглоукалывание, перечислять можно долго. Лечение отдыхающим назначают дома перед отъездом или прямо на месте врачи могут провести обследование и назначить курс.
Элина Погудина, и.о. заместителя главного врача пансионата «Бургас»: "Представлены различные комплексные оздоровительные программы для лечения дыхательных путей, для лечения опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваний".
При этом один из важных факторов, на который обращают внимание все специалисты - это климатические условия. Само нахождение в городе-курорте благоприятно действует на отдыхающих.
Ксения Махова, врач-педиатр пансионата «Коралл»: "Здесь субтропический климат, который очень подходит для лечения бронхиальной астмы, аллергических состояний, обструктивных бронхитов и часто болеющих детей".
Постоянный спутник гостей города - это море. Понятно, что не все готовы плавать в нём в межсезонье, но купания это не отменяет - бассейны с морской и пресной водой открыты для туристов круглый год.
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