Пермским медикам поднимут зарплату

В следующем году пермскую медицину ждет повышение зарплат и новое строительство. Планы на будущее заявил и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Ожидается, что фонд оплаты труда врачей будет увеличен более чем на три миллиарда рублей. Соответственно зарплаты врачей вырастут до 200 процентов от средней зарплаты в регионе, остальным медработникам до 100 процентов. Что касается нового строительства, в краевом центре появятся поликлиники в Кировском, Индустриальном, Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "В ближайшие два года запланировано строительство 8 новых поликлиник, одна взрослая, это Ленина, 16, и семь детских - это Соликамск, Кудымкар и пять поликлиник в городе Перми".