Театр оперы и балета набирает популярность в Сети
YouTube-канал Пермского театра оперы и балета в списке лучших каналов с лекциями о культуре и искусстве на русском языке по версии Buro 24/7. Пермский театр оперы и балета известен на всю страну и за ее пределами благодаря дирижеру Теодору Курентзису и его оркестру MusicAeterna, а также международному Дягилевскому фестивалю. Московские театральные критики регулярно летают в Пермь, но приобщиться к просветительской программе театра можно и онлайн.
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