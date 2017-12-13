Театр оперы и балета набирает популярность в Сети

YouTube-канал Пермского театра оперы и балета в списке лучших каналов с лекциями о культуре и искусстве на русском языке по версии Buro 24/7. Пермский театр оперы и балета известен на всю страну и за ее пределами благодаря дирижеру Теодору Курентзису и его оркестру MusicAeterna, а также международному Дягилевскому фестивалю. Московские театральные критики регулярно летают в Пермь, но приобщиться к просветительской программе театра можно и онлайн.