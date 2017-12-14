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Авария в Горнозаводске: Полгорода осталось без отопления

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котельная

Еще немного и дело бы дошло до объявления чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий серьезной аварии, когда в Горнозаводске полгорода осталось без тепла, сюда отправились члены краевого правительства. В положение дел, когда платежи с людей требуют регулярно, а в котельные не вкладывают, пришлось разбираться на месте.

Только благодаря электрическим водонагревателям детский сад в Горнозаводске сегодня работает. Из-за серьезной аварии на 5-й котельной полгорода осталось вначале без тепла, а затем и без горячей воды. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в городе режим повышенной готовности. Губернатор Максим Решетников поручил срочно разобраться в проблеме. Для этого рано утром на место выехал заместитель председателя правительства края Антон Удальев.

Из пяти котлов два вышли из строя. Причина аварии - износ оборудования - трубы эксплуатируются больше 30 лет. За это время обслуживающая котельную компания «Горнозаводск-МикроТЭК» - в реконструкцию не вложила ни копейки, однако счета жителям выставляет регулярно.

котельная

Показатель температуры воды на выходе из котельной значительно ниже, чем того требует норматив. Речь идет об отоплении. Пока вода с температурой 111 градусов дойдет до квартир горожан, она успевает остыть.

Во избежание срыва отопительного сезона ресурсоснабжающая организация закупила жаропрочную трубу и запустила все 5 котлов.

Андрей Горетов, начальник теплового хозяйства «Горнозаводск-МикроТЭК»: "Поменять котлы в зимних условиях очень сложная задача, причем сильно финансово затратная".

Предложение у компании есть, но про самостоятельное финансирование опять ни слова. Хотя это, конечно, задачи на перспективу. Главе района совместно с русорсоснабжающей компанией поручено разработать план на ближайшие 10 лет, чтобы подобных коммунальных аварий не повторялось. Сегодня же во время совещания было принято оперативно сразу два важных решения.

Антон Удальев, заместитель председателя правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края: "Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня же, жители Горнозаводска получат горячую воду до вечера однозначно. Второе - температура теплоносителя сегодня является нормативной как для жителей домов, так и для социальных объектов".

Кроме того, краевое правительство потребовало от компании «Горнозаводск-МикроТЭК» произвести перерасчет, чтобы жители не платили за те услуги, которых не получали.

Мария Костарева

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть, Происшествия

Опубликовано: 14.12.2017 в 09:21 в рубрике - Вести Пермь

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