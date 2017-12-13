«Камерата»: изысканная классика
Фестиваль редко исполняемой классической музыки "Камерата" прошёл в частной филармонии «Триумф». В этом году он был посвящен музыке немецких и австрийских композиторов. Сюрпризом для слушателей стало выступление Виталия Коваленко, солиста центра культуры "Градский Холл" в Москве. Многие пермяки знают его как исполнителя джазовой музыки.
Виталий Коваленко, солист центра культуры "Градский холл" (Москва): "Я учился классической музыке. Просто долгое время не играл, решил возродить, попробовать. Вроде как получилось. Это такой эксперимент, с помощью которого я могу себя реализовать.
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