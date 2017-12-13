Ёлка зажигает огни
В Перми выбрали трех школьников, которые зажгут огни на главной городской елке. За право войти в историю города боролись 17 ребят в возрасте до 15 лет. Среди них спортсмены, победители, призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Узнать их имена и увидеть церемонию зажжения огней можно будет 14 декабря. Этот момент станет началом серии новогодних мероприятий в Перми. Наблюдать включение гирлянд на елке можно с любой улицы, примыкающей к эспланаде.
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