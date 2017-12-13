Пермский ТЮЗ в ожидании Зимней сказки
Пермский ТЮЗ готовит для своих юных зрителей очередную новогоднюю постановку. Она называется «Зимняя сказка,» но в преддверии этой премьеры, здесь проходит много конкурсов, в которых ребята могут поучаствовать прямо сейчас и получить ценные призы и подарки. Подробнее об акции расскажет Алла Гурина, начальник отдела развития Пермского ТЮЗа. Сегодня она стала гостем программы «Новости культуры».
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