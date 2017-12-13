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В центре Перми построят чертоги Снежной королевы

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На площади перед ДК имени Солдатова в Перми началось строительство ледового городка. В этом году его посвятят сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». На территории будут размещены персонажи из известных произведений датского писателя. На площади также установят две ледовые горки, входные группы, лабиринты, елку. Городок начнет работу 23 декабря.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.12.2017 в 16:43 в рубрике - Вести Пермь

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