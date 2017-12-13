Умерла Алена Ковина
В Прикамье умерла Алена Ковина, на операцию которой деньги собирали всем регионом. Девочку прооперировали сразу после рождения. За считанные дни пермяки собрали более 800 тысяч рублей. Алене сделали сложнейшую операцию, после чего малышка вернулась домой в Усть-Кишерть. Врачи прогнозировали выздоровление, однако, у девочки случилось два сердечных приступа один за другим. Причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность. Врачи помочь не смогли. Руководитель фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев поблагодарил всех, кто принимал участие в судьбе новорожденной девочки.
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