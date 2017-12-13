И других посмотрели, и себя показали

«Других посмотреть, себя показать» - эту поговорку Пермский театр кукол с удовольствием воплощает в жизнь. В течение 2017 года пермские артисты успели выступить в Тюмени и в Москве и принять на своей сцене коллег из Томского театра куклы и актера «Скоморох». В первых числах декабря Пермский театр кукол отправился на гастроли в Хабаровск с двумя спектаклями для малышей – «Дюймовочка» и «Как на Машу зубки обиделись». Оба эти спектакля находятся в постоянном репертуаре кукольного театра.