И других посмотрели, и себя показали
«Других посмотреть, себя показать» - эту поговорку Пермский театр кукол с удовольствием воплощает в жизнь. В течение 2017 года пермские артисты успели выступить в Тюмени и в Москве и принять на своей сцене коллег из Томского театра куклы и актера «Скоморох». В первых числах декабря Пермский театр кукол отправился на гастроли в Хабаровск с двумя спектаклями для малышей – «Дюймовочка» и «Как на Машу зубки обиделись». Оба эти спектакля находятся в постоянном репертуаре кукольного театра.
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