Финансовая грамотность: как сохранить и приумножить свои деньги

В "Сказариуме" прошла лекция финансовой грамотности. Как экономить и копить деньги, рассказали и взрослым, и детям. А чтобы не было скучно, занятия проводили в виде игры.

В качестве спикера - Эдуард Матвеев, независимый финансовый консультант, автор книг по финансовой грамотности для детей и взрослых «Лесная биржа» и «Дима и Совенок». После теоретической части состоялся тренинг, где дети и взрослые «балансировали» бюджет двух семей - предпринимателя и наемного рабочего. Все происходит в виде игры.

Эдуард Матвеев, независимый финансовый консультант, автор книг по финансовой грамотности для детей и взрослых: "Они получают каждый месяц определенные доходы, и они должны в течение этого месяца закрыть расходы необходимые, принять решение по расходам сезонным, условно именно этого месяца, и третье - появляются непредвиденные расходы".

Также эксперт рассказал, как безопаснее инвестировать сбережения.

В рамках государственной программы повышения финансовой грамотности в Прикамье в декабре, январе и феврале пройдёт около 30 публичных лекций и тренингов для студентов, работников пермских предприятий и пенсионеров.

Эдуард Матвеев, независимый финансовый консультант, автор книг по финансовой грамотности для детей и взрослых: "Часто люди считают, что знания о финансах - это не первоочередное. Говорят, давайте все устаканится, а потом будет понятно как. А это одна из проблем, почему не устаканивается, почему денег не хватает до конца месяца".