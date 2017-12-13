Бюджет Перми: По доходам и расход

Депутаты Пермской городской думы готовятся к рассмотрению проекта бюджета на три ближайших года. Начинается пленарная неделя. По плану расходы краевой казны полностью совпадают с доходами. В 2018 году это почти 25 млрд рублей. Самая дорогая статья - это образование - более 13 миллиардов рублей. В целом городской бюджет состоит из 25 муниципальных программ. Между чтениями депутаты рассмотрели более 200 поправок.