Бюджет Перми: По доходам и расход
Депутаты Пермской городской думы готовятся к рассмотрению проекта бюджета на три ближайших года. Начинается пленарная неделя. По плану расходы краевой казны полностью совпадают с доходами. В 2018 году это почти 25 млрд рублей. Самая дорогая статья - это образование - более 13 миллиардов рублей. В целом городской бюджет состоит из 25 муниципальных программ. Между чтениями депутаты рассмотрели более 200 поправок.
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