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Бюджет Перми: По доходам и расход

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Депутаты Пермской городской думы готовятся к рассмотрению проекта бюджета на три ближайших года. Начинается пленарная неделя. По плану расходы краевой казны полностью совпадают с доходами. В 2018 году это почти 25 млрд рублей. Самая дорогая статья - это образование - более 13 миллиардов рублей. В целом городской бюджет состоит из 25 муниципальных программ. Между чтениями депутаты рассмотрели более 200 поправок.

 

 

 

Метки: в Перми, Экономика, Деньги, Власть

Опубликовано: 13.12.2017 в 14:56 в рубрике - Вести Пермь

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