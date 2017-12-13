«Елки новые» пермяки увидели за неделю до премьеры

«Елки новые». Пермяки одними из первых в стране смогли увидеть продолжение известной российской комедии. Фильм землякам представил актер Антон Богданов. На этот раз он поработал сценаристом и вновь сыграл роль врача.

Как всегда динамичный сюжет полон приключений. Порой кажется, что все висит на волоске, но герои находят выходы из самых разных ситуаций. Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне очередного скандала. Отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести новогоднюю ночь с любимым врачом. Экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.

Уже зарекомендовавшая себя комедия стала любимой и ожидаемой для пермской публики. Те, кто видел сегодняшний показ раньше всех, уже делятся первыми позитивными впечатлениями.

Еще одной приятной новостью стало и то, что в фильме снимаются известные пермяки. В их числе Валентина Мазунина и Антон Богданов. В этой картине он выступил в качестве сценариста и вновь примерил на себя роль врача.

Антон Богданов, актер: "Я полфильма провел в наручниках с Валей. И с этим было очень много сложностей. Мы все время забывали, что мы пристегнуты, особенно она. Она могла сидеть, потом резко пойти куда-нибудь, меня выдергивала, у меня рука была синяя к концу второго дня".

Герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу. На фильм можно прийти всей семьей или взять с собой вторую половинку, ведь одно в этом фильме остается неизменным. Самое главное - это чудеса.