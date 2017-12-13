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Пермский ансамбль «Дуэт»- Чемпион мира по латиноамериканским танцам

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Дуэт чемпион

Пермский ансамбль «Дуэт» выиграл Чемпионат мира по латиноамериканским танцам. Пермякам не было равных в дисциплине «Формейшн», когда синхронно выступают 8 танцевальных пар. Три года подряд танцоры привозили серебро и вот долгожданная победа. В списке соперников 17 команд из 10 стран мира. Пермские спортсмены представили на турнире новую программу «Одно сердцебиение». Второе место заняли немцы, бронзу завоевал еще один российский ансамбль «Вера» из Тюмени.

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Опубликовано: 13.12.2017 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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