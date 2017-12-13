Пермский ансамбль «Дуэт»- Чемпион мира по латиноамериканским танцам
Пермский ансамбль «Дуэт» выиграл Чемпионат мира по латиноамериканским танцам. Пермякам не было равных в дисциплине «Формейшн», когда синхронно выступают 8 танцевальных пар. Три года подряд танцоры привозили серебро и вот долгожданная победа. В списке соперников 17 команд из 10 стран мира. Пермские спортсмены представили на турнире новую программу «Одно сердцебиение». Второе место заняли немцы, бронзу завоевал еще один российский ансамбль «Вера» из Тюмени.
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