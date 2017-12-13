Строительство без задержек





Строительство нового 16-этажного дома по улице Баранчинская, 12 перевалило за экватор. Сегодня рабочие готовят дом к чистовой отделке.

В 2016 году строительная индустрия начала испытывать кризис. По данным Пермьстата, в этот год в эксплуатацию было сдано на 15,5% жилья меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Кризис не обошел и ПЗСП, объёмы строительства сократились, но все дома предприятие сдает точно в срок. Задержек на стройках не происходит из-за того, что завод почти не использует труд подрядчиков. А каждый дом имеет свою особенность.

Валентина Верина, начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП»:

- В настоящее время мы практически на все наши объекты устанавливаем видеонаблюдение, то есть при въезде люди будут уже спокойны, потому что будет установлено видеонаблюдение.

Помимо камер на подъездах, будущие жильцы получат квартиры с полной отделкой, и даже встроенные шкафы. Так что останется лишь расставить мебель.

Из окон квартир на верхних этажах открывается шикарный вид на Каму и лес. Кроме того, рядом строится ещё один многоквартирный дом, но спроектирован он так, что этот красивый вид не будет закрыт после его постройки.