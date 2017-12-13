Так это ж Пермь: В доме с рухнувшей стеной и потолком продолжают жить люди
В одном из домов Орджоникидзевского района рухнула часть стены и потолка. Рискуя жизнью, в квартирах остаются семьи с детьми. Чиновники ничего не обещают, управляющая компания от ветхих стен отказывается.
После того как рухнула часть потолка, Ольга Евдокимова в своей квартире занялась перестановкой. Детскую кровать и стол решили перенести в другую комнату, поскольку в этой заниматься опасно для жизни.
Ольга Евдокимова, житель дома: "Ночью рухнуло, ладно хоть мы там спали, кровать перенесли. Страшно. Грохот такой был!".
Внутри двухэтажный дом на улице Репина ничем не отличается от подобных, построенных еще в 50-х годах прошлого века. А снаружи сразу бросается в глаза отсутствие части стены в двух квартирах. Некоторые комнаты с улицей разделяет небольшая перегородка.
Ольга Евдокимова, житель дома: "У нас управляющая компания сначала обещали сделать потолок, потом они сразу же исчезли. Мы решили сами делать, но пять бригад разных приезжало, и все отказались".
Хоть управляющая компания исчезла несколько лет назад, прямые платежи за воду, свет приходят раз в месяц, и по ним платят исправно. Только строка «капитальный ремонт» у многих вызывает озабоченность.
Ольга Евдокимова, житель дома: "Капремонт? А за что платить? Мы не платим из принципа, весь дом не платит".
Об этом доме в администрации Орджоникидзевского района знают. Предыдущая компания «Актив» отказалась от управления из-за больших долгов, и сейчас он фактически никому не принадлежит.
Администрация г. Перми: «Жителям дома рекомендовано повысить собираемость за капитальный ремонт и принять участие в программе капремонта, либо признать дом аварийным, обратившись в межведомственную комиссию при администрации района».
Срок службы подобных многоквартирных домов по документам150 лет, то есть сносить его будут скорее всего уже в следующем веке. Поэтому здание еще простоит, пока стены целы.
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