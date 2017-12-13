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Пермская школьница получила подарок от Владимира Путина

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подарочек

В День российской Конституции Пермь присоединилась к всероссийскому дню приема граждан. В приемной президента в Перми главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков вручил пятикласснице пермской школы №6 Алине Бородулиной фотографию Владимира Путина с личным автографом главы государства. Алина написала письмо Президенту, где призналась, что мечтает получить его фотографию на память к ее Дню рождения, который девочка отметит 18 декабря.

паспорта

Также в честь Дня Конституции пермским школьникам, которым 12 декабря исполнилось 14 лет, вручили паспорта граждан Российской Федерации.

Игорь Цветков, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Первый документ в жизни девушек и юношей. Но это будет не крайний документ, впереди еще и аттестаты зрелости, дипломы, следующие паспорта, еще не раз поменяете, кто-то фамилию поменяет, кто-то по возрасту. Вам главное быть здоровыми, расти, вы наше будущее".

 

Метки: в Перми, В России, Власть, Образование

Опубликовано: 13.12.2017 в 11:13 в рубрике - Вести Пермь

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