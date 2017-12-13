В Новый год - без кредитных хлопот

В новый год без лишнего кредитного бремени. Российский Центробанк запускает проект финансового ликбеза. В частности до граждан требуется донести условия и правила, которые помогут избавиться от лишних долгов. Главное здесь – личная инициатива человека. Что потребуется кроме этого?

По статистике каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни пользовался банковским кредитом. И действительно, что может быть проще. При современном уровне развития электронной бухгалтерии, деньги можно получить прямо сегодня и подчас для этого требуется только один паспорт.

Над своим автокредитом Ольга Белева тоже долго не раздумывала. Первый же банк одобрил под 20% годовых. Однако уже через полгода выяснилось, что есть предложение с 15-процентной ставкой.

Ольга Белева:

- Все оказалось достаточно просто, просто подала документы, тут же выдали новый кредит, закрыли старый. И теперь в среднем в год я экономлю 10 тысяч рублей. Перед Новым годом сумма не лишняя.

Получение нового кредита с целью погасить кредит в другом банке на более выгодных условиях называется рефинансированием. Механизм здесь предельно простой.

Механизм рефинансирования кредита:

Шаг 1. Обратитесь в банк с просьбой о рефинансировании.

Шаг 2. Подайте пакет документов в другие банки, где есть программы рефинансирования. Узнайте, какую ставку предлагают там. Уточните, какие будут дополнительные платежи.

Шаг 3. Сделайте предварительный расчет на кредитном калькуляторе, на сколько изменится ежемесячный взнос. И какая экономия будет за весь срок. Сравните другие платежи (страховки, комиссии, стоимость оценки, дополнительные условия).

Рефинансировать свой долг можно как в банке, где вы получали кредит, так и в стороннем, предлагающим более выгодное сотрудничество.

Михаил Мамута, руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности:

- Банк, который выдал первый кредит, может иногда препятствовать такому «переходу», потому что он не хочет терять хорошего клиента. Естественно, это незаконно, он должен предоставить все документы.

У Матвея все гораздо сложнее. Зарплату в последнее время урезали до минимума. А взносы по потребительскому кредиту никто не отменял.

Матвей:

- Доход снизился, фактически мне не хватает даже заплатить за кредит. Так как я честный человек, мне придется прийти в банк и хоть как-то договариваться.

Договариваться придется - и это уже называется реструктуризация кредита. Банк может пойти навстречу и предоставить так называемые «кредитные каникулы» или же снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредитования. И главное помнить, если возникли проблемы с платежами, не надо тянуть. Необходимо сразу обращаться в банк, ведь всегда есть выход.