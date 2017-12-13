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Максим Решетников подвел итоги первого года на посту губернатора

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Решетников

Губернатор региона подвел итоги года работы. Максим Решетников отметил ключевые темы, которыми стали, например, открытие аэропорта, старт глобальной реконструкции набережной вместе с переносом железнодорожных путей и выкупом завода «Ремпутьмаш». Отметил и долгоиграющие вопросы - то, над чем продолжат работу - это строительство школ, детских садов и дорог в квартале «Любимов» в Березниках, а также вопрос помощи обманутым дольщикам.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Механизм этот подразумевает, это дорога с двусторонним движением, определенные вещи должны сделать дольщики, а именно пойти на создание ЖСК, зарегистрировать себе объекты недостроя, и уже затем край готов активно помогать в достройке этих объектов, то есть там вся схема определена".

Подробный материал по итогам пресс-конференции смотрите в программе «Вести-Пермь. События Недели» в это воскресенье.

 

Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Опубликовано: 13.12.2017 в 10:04 в рубрике - Вести Пермь

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