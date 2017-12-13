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Ставка на интерактив: История оживает

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моя история

Возможность изменить историю страны получили посетители выставки «Россия – моя история». Например, переписать итоги электрификации или победу в том или ином сражении. Накануне состоялась торжественная церемония открытия этого масштабного российского проекта. 

На перрон ж/д вокзала Пермь-1 прибывает поезд. Встречающие - в полушубках, по последней моде 19 века. Это не кадры хроники, так открывается выставка «Россия - моя история». В паровозе лицеисты-историки, они сразу погружаются в экспозиции.

Ставка сделана на интерактив. Можно, к примеру, попробовать электрифицировать страну по плану ГОЭЛРО 20-х годов. Зрелище завораживает. А можно повлиять на ход истории, попытаться переиграть Гангутское сражение. Только зачем, флот Петра Великого тогда одержал победу, первую на море.

Здесь можно почувствовать себя преобразователем природы, высадить леса и построить водохранилища на всей территории России. Самое интересное, что такой план действительно существовал в советские годы, и дал просто фантастические результаты, например, урожайность зерновых увеличилась на 20-30%.

моя история

Много и пермской истории. К примеру,  губернатору предлагают собрать самолет, а как известно, у нас делали и делают двигатели к ним. И вот он уже взлетает, значит, сделано верно. 

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Выставка расположена в двух исторических зданиях - на Речном вокзале и железнодорожном вокзале Пермь-1. Это очень-очень уникально и сильно отличает нашу выставку от того, что сделано в других регионах страны".

Как говорят организаторы, это место, где каждый может посмотреть на историю с разных ракурсов, подумать и разобраться что к чему. Митрополит Пермский и Кунгурский в пример приводит революцию 1917 года, а экскурсовод без предрассудков рассказывает о коминтерне и коммунизме по всему миру.

Мария Федотова, руководитель исторического парка «Россия - моя история. Пермский край»: "Мы часто параллельно изучаем историю страны, историю края, историю мира, и эти знания они отрывочны, отдельными вспышками существуют у большинства в сознании. Сейчас мы это все собираем воедино".

Выставка «Россия - моя история» будет работать ежедневно. Стоимость билета на все экспозиции 500 рублей. Всего четыре экспозиции, главное - выделить хотя бы пару часов на каждую.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.12.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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