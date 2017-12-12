Театральный грим: секреты мастерства
В Перми завершился трехдневный семинар для театральных гримеров под руководством мастера Сергея Мухина - начальника гримерного цеха Пермского театра оперы и балета. Профессионалы из разных театров Прикамья, а также Нижнего Новгорода изучали и практиковали новые техники.
- Уметь делать парики, наносить живописный фантазийный и пластический грим - сегодня театральному гримеру этого мало, его функции стали намного шире. Нужно быть и косметологом - знать свойства кожи, и психологом, чтобы поддержать волнующихся актеров.
На семинар гримеров к самому авторитетному мастеру в Прикамье собрались специалисты из Березников, Чайковского, Лысьвы, театров Перми, а также из Нижнего Новгорода.
Чудеса Сергей Мухин в этот раз творил с париками, именно им на семинаре уделили особое внимание.
Современные технологии и материалы делают парик практичным, легким и абсолютно естественным. Это обязательные требования.
В Пермском театре оперы и балета уже воввсю идет подготовка к новогодней сказке «Щелкунчик» в обновленной версии. Вот готов парик, а вот бакенбарды и усы.
- Гримерный цех Пермского оперного театра стал местом проведения учебного семинара для гримеров. Профессия редкая, в театрах края работает всего лишь по одному-два специалиста, поэтому Сергей Мухин совместно с союзом театральных деятелей Прикамья уже больше двадцати лет проводит подобные мастер-классы. А накануне мастер в очередной раз подтвердил свой статус, получив на Международном культурном форуме в Петербурге премию Луначарского в номинации «Лучший работник театра».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Театр «У Моста» готовится к премьере
Чей хват крепче?
«Амкар» завершил год в зоне вылета
Жебреи: снега хватит всем
Ироничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга
Пермь. Вести Спорт
В Перми эвакуировали детский сад
Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый
Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная
Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!
Добавить комментарий: