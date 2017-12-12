Театральный грим: секреты мастерства

В Перми завершился трехдневный семинар для театральных гримеров под руководством мастера Сергея Мухина - начальника гримерного цеха Пермского театра оперы и балета. Профессионалы из разных театров Прикамья, а также Нижнего Новгорода изучали и практиковали новые техники.

Уметь делать парики, наносить живописный фантазийный и пластический грим - сегодня театральному гримеру этого мало, его функции стали намного шире. Нужно быть и косметологом - знать свойства кожи, и психологом, чтобы поддержать волнующихся актеров.



На семинар гримеров к самому авторитетному мастеру в Прикамье собрались специалисты из Березников, Чайковского, Лысьвы, театров Перми, а также из Нижнего Новгорода.

Чудеса Сергей Мухин в этот раз творил с париками, именно им на семинаре уделили особое внимание.

Современные технологии и материалы делают парик практичным, легким и абсолютно естественным. Это обязательные требования.

В Пермском театре оперы и балета уже воввсю идет подготовка к новогодней сказке «Щелкунчик» в обновленной версии. Вот готов парик, а вот бакенбарды и усы.