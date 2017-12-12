Театр «У Моста» готовится к премьере

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Лирическая комедия с грузинской самобытностью. В Пермском театре «У моста» готовятся к очередной премьере - 19 декабря артисты представят спектакль «Зурикела» по мотивам романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе. В гостях программы «Новости культуры» режиссер постановки Вахтанг Николава.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.12.2017 в 17:07 в рубрике - Вести Пермь

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