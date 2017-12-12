Чей хват крепче, выясняли в Перми на Чемпионате России сильнейшие борцы техники корэш.

Сначала - удалые и зажигательные татарские танцы, чтобы торжественности придать и бойцов перед боем настроить.

Сродни танцам и сама борьба корэш - динамичная, зрелищная. Взявшись за кушаки, соперники стараются повалить друг друга на спину. За проведённые приёмы получают очки, преимущество в 5-6 гарантирует досрочную победу. Особо же напряжённые поединки могут продолжаться до 5 минут.

По сравнению с другими видами борьбы корэш физически более затратная - прежде чем бросить, соперника над ковром нужно поднять. В спортивной терминологии - показывать отрыв, амплитуду и бросок.

Борьба на поясах - молодой вид спорта, но тем интереснее наблюдать за его развитием. Ещё каких-нибудь 5 лет назад корэш был символом татаро-башкирского праздника Сабантуй. Но после того, как его ввели в программу Всемирной Универсиады 2013 года в Казани, корэш начал бодрое шествие по европейским и мировым площадкам.

За текущий месяц это уже второй крупнейший турнира уровня страны, который проходит на пермской земле. Сначала на Кубке Урала в Кунгуре, теперь на Чемпионате России в Перми. Чей хват крепче, выясняли 138 атлетов из 27 регионов страны.

В 32-х странах, чтущих традиции Сабантуя, победителю турнира – Батыру - на плечи водружают барана - символ победы. На Первенстве страны награда победителям - путёвки на Чемпионат мира в Казани, который пройдет летом 2018 года.