На зимние каникулы - с двойкой. "Амкар" завершил год в зоне вылета. Последний перед перерывом 20-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги "Амкар" провел с "Краснодаром" на домашнем стадионе "Звезда". Гости были щедры на удары. Счет встречи 1:3 не в пользу красно-черных. В сводной таблице РФПЛ "Амкар" занимает 13-е место.