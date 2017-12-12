«Амкар» завершил год в зоне вылета
На зимние каникулы - с двойкой. "Амкар" завершил год в зоне вылета. Последний перед перерывом 20-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги "Амкар" провел с "Краснодаром" на домашнем стадионе "Звезда". Гости были щедры на удары. Счет встречи 1:3 не в пользу красно-черных. В сводной таблице РФПЛ "Амкар" занимает 13-е место.
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