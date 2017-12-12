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← Жебреи: снега хватит всем

«Амкар» завершил год в зоне вылета

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Амкар

На зимние каникулы - с двойкой. "Амкар" завершил год в зоне вылета. Последний перед перерывом 20-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги "Амкар" провел с "Краснодаром" на домашнем стадионе "Звезда". Гости были щедры на удары. Счет встречи 1:3 не в пользу красно-черных. В сводной таблице РФПЛ "Амкар" занимает 13-е место.

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Опубликовано: 12.12.2017 в 16:01 в рубрике - Вести Пермь

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