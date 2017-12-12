Жебреи: снега хватит всем
На горнолыжном комплексе «Жебреи» состоялось открытие зимнего сезона - самое позднее за последние 50 лет. Обычно сноубордисты и лыжники встречаются на склоне уже в ноябре, но в этот раз снега пришлось ждать несколько недель. С помощью специальных снежных пушек, вопреки нетипичной для зимы погоде, здесь подготовили две трассы - «Миг 31» и «Бивень». Несмотря на то, что открытие объявили неофициальным, было многолюдно. Официально же горнолыжный сезон в Жебреях стартует в следующую субботу. Гостей обещают удивить насыщенной развлекательной программой и фейерверком.
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