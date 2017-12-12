Ироничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга

В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга по ироничной инженерии. Ученики 77-й школы состязались в создании «заумных устройств». Машина американского изобретателя и карикатуриста Голдберга - механизм, который выполняет простое действие чрезвычайно сложным образом. Как это выглядит?

Абсурдно сложные приспособления здесь выполняют простейшие задачи. Для того чтобы получить эмблему команды, металлическому мячику пришлось проделать непростой путь - через втулки, стаканчики, мельницу из крупы, толкнуть машинку с иголкой, лопнуть шарик и рассыпать конфетти.

Ироничная инженерия в деле. В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга. В создании «заумных устройств» состязались ученики 77-й школы. Машина Голдберга - механизм, который выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом. Свое название устройства получили от имени американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга.

У ребят была задача создать механизм в кубе метр на метр, который бы работал по «принципу домино». Побеждает та команда, у которой в алгоритме будет больше шагов, дополнительные баллы судьи присуждали за спецэффекты.

Конечно, сварить утром кофе и приготовить тосты проще традиционным способом, но куда интереснее, когда это выглядит так эффектно.

Конечно, без помощи родителей не обошлось.

- Мы кофе-машину пожертвовали. Не жалко было. Мы уверены в своих детях!

А это проект команды победителей. Две недели дети и родители 6А стругали, колотили, вырезали по дереву, склеивали, приваривали и, конечно, тестировали машину.

В итоге через такой несерьезный формат учителям и школьникам удалось добиться серьезной цели. Чемпионат Голдберга вызвал интерес, и к участию решили подключиться и другие школы Перми. В 2018 году событие станет масштабнее - уже готово и название для состязания - «Ай Мозг».