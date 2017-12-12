Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Вести Спорт

Ироничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга

смотреть видео

заумная машина

В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга по ироничной инженерии. Ученики 77-й школы состязались в создании «заумных устройств». Машина американского изобретателя и карикатуриста Голдберга - механизм, который выполняет простое действие чрезвычайно сложным образом. Как это выглядит?

Абсурдно сложные приспособления здесь выполняют простейшие задачи. Для того чтобы получить эмблему команды, металлическому мячику пришлось проделать непростой путь - через втулки, стаканчики, мельницу из крупы, толкнуть машинку с иголкой, лопнуть шарик и рассыпать конфетти.

Ироничная инженерия в деле. В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга. В создании «заумных устройств» состязались ученики 77-й школы. Машина Голдберга - механизм, который выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом. Свое название устройства получили от имени американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга.

портрет

У ребят была задача создать механизм в кубе метр на метр, который бы работал по «принципу домино». Побеждает та команда, у которой в алгоритме будет больше шагов, дополнительные баллы судьи присуждали за спецэффекты.

Конечно, сварить утром кофе и приготовить тосты проще традиционным способом, но куда интереснее, когда это выглядит так эффектно.

Конечно, без помощи родителей не обошлось.

- Мы кофе-машину пожертвовали. Не жалко было. Мы уверены в своих детях!

А это проект команды победителей. Две недели дети и родители 6А стругали, колотили, вырезали по дереву, склеивали, приваривали и, конечно, тестировали машину.

В итоге через такой несерьезный формат учителям и школьникам удалось добиться серьезной цели. Чемпионат Голдберга вызвал интерес, и к участию решили подключиться и другие школы Перми. В 2018 году событие станет масштабнее - уже готово и название для состязания - «Ай Мозг».

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Образование, Наука и техника

Опубликовано: 12.12.2017 в 14:12 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Вести Спорт

В Перми эвакуировали детский сад

Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый

Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная

Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!

Большое чудо «Формулы успеха»

В Прикамье отметили День героев Отечества

Автобус идет на таран

Очарованные нэцкэ

Вечное лето мозаики


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Вести Спорт

Обратите внимание

в Перми

В Перми работает пункт обогрева

За десять дней уральской зимы необходимую помощь в Пермском пункте обогрева уже получили более 80 человек.
читать12.12.2017 в 14:53
Метки: в Перми, Общество

Цены кусаются

В Прикамье подорожал минимальный набор продуктов.
читать12.12.2017 в 14:32
Метки: в Перми, Общество, Деньги

Ироничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга

Ученики 77-й школы состязались в создании «заумных устройств».
смотреть видео читать12.12.2017 в 14:12
Метки: в Перми, Общество, Образование, Наука и техника

Ученые исследовали Ласьвинские озёра

По мнению ученых, эта территория является уникальной.
читать12.12.2017 в 13:07
Метки: в Перми, Общество

Край поможет спортсменам с жильем

Выплаты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
читать12.12.2017 в 12:51
Метки: в Перми, Общество

В России

В Прикамье отметили День героев Отечества

Круглый стол, посвящённый Дню Героев Отечества, прошёл в стенах музея гражданско-патриотического воспитания 74-й школы.
смотреть видео читать12.12.2017 в 09:41
Метки: в Перми, В России, Общество

В ПФО отпраздновали День Героев Отечества

В Саранске к Дню Героев Отечества открылся проспект Российской Армии.
читать11.12.2017 в 16:51
Метки: в Пермском крае, В России, Общество, Власть

В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан.
читать11.12.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Долги связали по рукам и ногам

80 тысяч пермяков из-за долгов не пустят за границу. Практически каждый пятый — алиментщик.
читать11.12.2017 в 15:25
Метки: в Перми, Общество, В России

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.
смотреть видео читать11.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье, В России
Лента новостей RSS каналы

В Перми работает пункт обогреваВ Перми работает пункт обогрева

Цены кусаютсяЦены кусаются

Ироничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат ГолдбергаИроничная инженерия: В Перми прошел первый Чемпионат Голдберга

Ученые исследовали Ласьвинские озёраУченые исследовали Ласьвинские озёра

Край поможет спортсменам с жильемКрай поможет спортсменам с жильем

Или право имею?Или право имею?

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

В Перми эвакуировали детский садВ Перми эвакуировали детский сад

Опасный гололед: Поплыл микрорайон СадовыйОпасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый

Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступнаяЗимняя обувь - теплая, натуральная, доступная

Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!

Большое чудо «Формулы успеха»Большое чудо «Формулы успеха»

В Прикамье отметили День героев ОтечестваВ Прикамье отметили День героев Отечества

Автобус идет на таранАвтобус идет на таран

Очарованные нэцкэОчарованные нэцкэ

Вечное лето мозаикиВечное лето мозаики

Юбилей пермского хоккея отметили победойЮбилей пермского хоккея отметили победой

В ПФО отпраздновали День Героев ОтечестваВ ПФО отпраздновали День Героев Отечества

В День Конституции чиновникам придется задержаться на работеВ День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

145 ребят назовут Гордостью Пермского края145 ребят назовут Гордостью Пермского края

Инициатива недели: пилотов могут сменить полицейскиеИнициатива недели: пилотов могут сменить полицейские

Долги связали по рукам и ногамДолги связали по рукам и ногам

Под Губахой построят древнюю ПармуПод Губахой построят древнюю Парму

Неделя за 159 секундНеделя за 159 секунд

Школьники, которые дерзнули преобразовать городШкольники, которые дерзнули преобразовать город

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru