Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми эвакуировали детский сад

Пермь. Вести Спорт

смотреть видео

спорт

Обзор главных спортивных событий Пермского края. Выпуск 11 декабря 2017 г.

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 12.12.2017 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми эвакуировали детский сад

Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый

Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная

Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!

Большое чудо «Формулы успеха»

В Прикамье отметили День героев Отечества

Автобус идет на таран

Очарованные нэцкэ

Вечное лето мозаики

Юбилей пермского хоккея отметили победой


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми эвакуировали детский сад

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести Спорт

Обзор главных спортивных событий Пермского края.
смотреть видео читать12.12.2017 в 12:07
Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

В Перми эвакуировали детский сад

Из-за скачков напряжения произошло короткое замыкание.
смотреть видео читать12.12.2017 в 11:46
Метки: в Перми, Общество, Образование, Происшествия

Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый

В районе дома №3 по улице Старцева лопнула водопроводная труба, что стало причиной масштабной утечки.
смотреть видео читать12.12.2017 в 11:22
Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная

Уральская обувная фирма «Юничел» соблюдает традиции качества с советских времен.
смотреть видео читать12.12.2017 в 10:54
Метки: в Перми, Общество

Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!

12 декабря для всех желающих в Перми открывается большой выставочный проект «Россия — моя история».
смотреть видео читать12.12.2017 в 10:26
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

В Прикамье отметили День героев Отечества

Круглый стол, посвящённый Дню Героев Отечества, прошёл в стенах музея гражданско-патриотического воспитания 74-й школы.
смотреть видео читать12.12.2017 в 09:41
Метки: в Перми, В России, Общество

В ПФО отпраздновали День Героев Отечества

В Саранске к Дню Героев Отечества открылся проспект Российской Армии.
читать11.12.2017 в 16:51
Метки: в Пермском крае, В России, Общество, Власть

В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан.
читать11.12.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Долги связали по рукам и ногам

80 тысяч пермяков из-за долгов не пустят за границу. Практически каждый пятый — алиментщик.
читать11.12.2017 в 15:25
Метки: в Перми, Общество, В России

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.
смотреть видео читать11.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье, В России
Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

В Перми эвакуировали детский садВ Перми эвакуировали детский сад

Опасный гололед: Поплыл микрорайон СадовыйОпасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый

Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступнаяЗимняя обувь - теплая, натуральная, доступная

Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!

Большое чудо «Формулы успеха»Большое чудо «Формулы успеха»

В Прикамье отметили День героев ОтечестваВ Прикамье отметили День героев Отечества

Автобус идет на таранАвтобус идет на таран

Очарованные нэцкэОчарованные нэцкэ

Вечное лето мозаикиВечное лето мозаики

Юбилей пермского хоккея отметили победойЮбилей пермского хоккея отметили победой

В ПФО отпраздновали День Героев ОтечестваВ ПФО отпраздновали День Героев Отечества

В День Конституции чиновникам придется задержаться на работеВ День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

145 ребят назовут Гордостью Пермского края145 ребят назовут Гордостью Пермского края

Инициатива недели: пилотов могут сменить полицейскиеИнициатива недели: пилотов могут сменить полицейские

Долги связали по рукам и ногамДолги связали по рукам и ногам

Под Губахой построят древнюю ПармуПод Губахой построят древнюю Парму

Неделя за 159 секундНеделя за 159 секунд

Школьники, которые дерзнули преобразовать городШкольники, которые дерзнули преобразовать город

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Сделано руками заключённыхСделано руками заключённых

Свинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млнСвинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млн

Город коми-пермяковГород коми-пермяков

«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт

В Перми чествовали предпринимателей-новаторовВ Перми чествовали предпринимателей-новаторов

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru