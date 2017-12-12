Пермь. Вести Спорт
Обзор главных спортивных событий Пермского края. Выпуск 11 декабря 2017 г.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
Обзор главных спортивных событий Пермского края. Выпуск 11 декабря 2017 г.
Пермь. Вести Спорт
Обзор главных спортивных событий Пермского края.
|смотреть видео читать12.12.2017 в 12:07
В Перми эвакуировали детский сад
Из-за скачков напряжения произошло короткое замыкание.
|смотреть видео читать12.12.2017 в 11:46
Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый
В районе дома №3 по улице Старцева лопнула водопроводная труба, что стало причиной масштабной утечки.
|смотреть видео читать12.12.2017 в 11:22
Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная
Уральская обувная фирма «Юничел» соблюдает традиции качества с советских времен.
|смотреть видео читать12.12.2017 в 10:54
Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!
12 декабря для всех желающих в Перми открывается большой выставочный проект «Россия — моя история».
|смотреть видео читать12.12.2017 в 10:26
В Прикамье отметили День героев Отечества
Круглый стол, посвящённый Дню Героев Отечества, прошёл в стенах музея гражданско-патриотического воспитания 74-й школы.
|смотреть видео читать12.12.2017 в 09:41
В ПФО отпраздновали День Героев Отечества
В Саранске к Дню Героев Отечества открылся проспект Российской Армии.
|читать11.12.2017 в 16:51
В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе
12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан.
|читать11.12.2017 в 16:32
Долги связали по рукам и ногам
80 тысяч пермяков из-за долгов не пустят за границу. Практически каждый пятый — алиментщик.
|читать11.12.2017 в 15:25
«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь
Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.
|смотреть видео читать11.12.2017 в 12:57
В Перми эвакуировали детский сад
Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый
Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная
Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!
В Прикамье отметили День героев Отечества
Юбилей пермского хоккея отметили победой
В ПФО отпраздновали День Героев Отечества
В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе
145 ребят назовут Гордостью Пермского края
Инициатива недели: пилотов могут сменить полицейские
Долги связали по рукам и ногам
Под Губахой построят древнюю Парму
Школьники, которые дерзнули преобразовать город
«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь
Свинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млн
«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми эвакуировали детский сад
Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый
Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная
Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!
Большое чудо «Формулы успеха»
В Прикамье отметили День героев Отечества
Автобус идет на таран
Очарованные нэцкэ
Вечное лето мозаики
Юбилей пермского хоккея отметили победой
Добавить комментарий: