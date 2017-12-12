В Перми эвакуировали детский сад

В Перми из-за задымления эвакуировали воспитанников детского сада «Фунтик» на улице Снайперов. Из-за скачков напряжения здесь произошло короткое замыкание. Внутри помещения дыма не было. Однако детей решили вывести и разместить в соседнем здании. Никто не пострадал. После того как место ЧП осмотрели пожарные, малыши вернулись в группу.