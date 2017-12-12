Опасный гололед: Поплыл микрорайон Садовый
Опасный гололед. В Перми накануне буквально поплыл микрорайон Садовый. В районе дома №3 по улице Старцева лопнула водопроводная труба, что стало причиной масштабной утечки. До того, как аварийные бригады отключили этот участок, вода заливала окрестности не менее часа. В данном случае, сообщили сотрудники «Новогора», жилые дома остались с водой, а отключить пришлось два пожарных гидранта, запитанных от аварийного водовода. Сейчас кроме латания дыр подрядной организации придётся ещё и ликвидировать наледь, которая образовалась на тротуарах и проезжей части.
Николай Иванов, пресс-секретарь ООО «Новогор-Прикамье», прокомментировал ситуацию: "В условиях перепада температур, и при 70% и выше износе сетей в Перми не выдерживают трубы, чугун рвётся, коррозия и прочее - вот причина утечек".
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