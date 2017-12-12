Зимняя обувь - теплая, натуральная, доступная
Приход холодов обвалил цены в обувных магазинах Перми. Больше всего это заметили те, что предпочитают покупать товар отечественных обувщиков. Традиционное сочетание цена-качество в России изменилось. Почему?
Прежде чем обувь "Юничел" попадет на прилавок, над эскизом работают дизайнеры. Они учитывают модные тенденции и удобство. После этого создается 3D-модель, на основе которой вырезается лекало. Но самый главный секрет заключается в колодке.
Колодку для будущей обуви создают в собственном цехе с учетом особенности стопы россиян - на основе замеров и анализа данных.
3 миллиона пар обуви ежегодно. Уральская обувная фирма соблюдает традиции качества с советских времен. Крупный холдинг федерального масштаба начинал свой путь с небольшой мастерской.
Владимр Денисенко, генеральный директор АО «Обувная фирма «Юничел»: "Сегодня среди предприятий легкой промышленности, наверное, 2-3-4 предприятия во всей отрасли остались, которые крупные были бы, которые остались живы, на плаву в сложные годы перестройки. Мы сегодня крупнейшее предприятие отрасли, мы имеем огромную сеть - 550 фирменных магазинов, мы сегодня делаем 10% российского производства кожаной обуви".
Все материалы проверяют в научно технической лаборатории, а каждая готовая пара проходит тщательный контроль специалистов товарного качества, что исключает наличие брака.
Самые строгие требования к созданию детской обуви - ее создают, опираясь на рекомендации врачей-ортопедов. Все материалы проходят экспертизу на соблюдение ГОСТа в лаборатории предприятия. Вся коллекция обновляется к каждому сезону. Учитывая не только тренды, но и особенности климата.
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