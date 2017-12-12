Исторический парк: трогать экспонаты разрешается!
История России с древнейших времен до наших дней. 12 декабря для всех желающих в Перми открывается большой выставочный проект «Россия - моя история». Интересные факты, хроники событий представлены в мультимедийных реконструкциях. Фактически это живой учебник по российской истории. Исторический парк расположился в здании Речного вокзала и Перми-1. Здесь - в отличие от большинства музеев - экспонаты можно трогать руками.
Александр Мясников, историк, консультант проекта: "Когда стало понятно, что история России другая, не в плане того, что там другой текст, она по-другому подается, она интереснее становится. Мы, например, сделали пожар 1611 года, у нас там скрипит, огонь идет!".
С 6.00 утра и до 20.00 часов на участке улицы Монастырская от Максима Горького до дома №3 будет прекращено движение личного транспорта. А с 12.00 до 18.00 – движение и общественного.
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