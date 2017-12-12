Большое чудо «Формулы успеха»

Новый год и Рождество в Перми уже встречают. В Пермском театре оперы и балета представили рождественский спектакль «Питер Пен. Путешествие в Воображалиум». Вместе с профессиональными артистами на сцене выступили дети – участники телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».



Ксения Жаркова, режиссер-постановщик, расказала: "В этом году мы обратились к чудесному материалу Джеймса Барри «Питер Пен». Решили, что почему бы остров не сделать островом талантливых детей «Формулы успеха». Эта идея нас вдохновила на то, чтобы наших детей сделать не просто исполнителями, а сделать персонажами, жителями этого острова – индейцами, пиратами, русалками. Не одно приключение не обходится без красивого, эффектного финала. И в финале они вернутся обратно в Пермь, на родину конкурса «Формула успеха».

В Перми стартовал уже 11-й сезон Конкурса «Формула успеха». В нем участвуют ребята от 5 до 14 лет - те, кто умеют хорошо петь, играть на музыкальных инструментах, рисовать. Всех ребят показывают в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура». В мае проходит отчетный концерт, где выбирают лучших, они становятся лауреатами, побеждают и идут дальше, совершенствуют свои профессиональные навыки.

Татьяна Шубина, директор телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха»: "Открылся 11-й сезон. Сейчас будут проходить прослушивания, отсмотры, новые номинации появятся – научно-техническое творчество".