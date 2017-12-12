В Прикамье отметили День героев Отечества

Пермь в минувшие выходные присоединилась к празднованию Дня героев Отечества. Это памятная дата. Изначально речь шла о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата теперь закреплена и за Днем героев Отечества, который также достоин иметь свой праздник.

Золотую звезду старший сержант Пётр Черняев получил после успешного форсирования Днепра. Марина готовила презентацию о Герое Советского Союза, даже не предполагая, что в зале будет его дочь, и таких эмоций не ожидала. Нина Панкова до сих пор не смирилась с тем, что 7 лет назад героя их семьи не стало. Сама девушка тоже хочет стать достойным примером для детей.

Нина Панкова, дочь Героя Советского Союза Петра Черняева: "Не герои выбирают звёзды, а звёзды героев. Просто это уже в душе - хочу служить, буду служить и буду служить достойно".

Круглый стол, посвящённый Дню Героев Отечества, прошёл в стенах музея гражданско-патриотического воспитания 74-й школы. Здесь собраны ордена и медали, каски, фрагменты снарядов, переданные поисковиками.

Уже четыре года экспонаты для музея собирает Виктор Андриянов. Сегодня здесь открыли новую экспозицию - «Герои России». Чтят здесь и своих героев: выпускник 74-й школы Александр Станкевич погиб в 22 года в Афганистане. Орден Красной звезды присвоен посмертно. Здесь же - награды героев Великой Отечественной.

Продолжает дело отца и Нина Панкова, в этом году она отметит 20-летие со дня начала службы в системе ГУФСИН. И очень ценит, что память об отце хранит не только её семья.

Имя Петра Черняева есть на стеле Героям войны, которая расположилась на улице Екатерининской. Всего здесь 49 фамилий, так или иначе связанных с Прикамьем.