Автобус идет на таран

Дорожная полиция занялась проверкой резонансного ДТП с пассажирским автобусом в Перми. Машина 40 маршрута практически протаранила остановку общественного транспорта. Основная версия – автобус обгонял конкурента и боролся за пассажира.



Автобус №40 обгоняет 10-й маршрут и пытается перестроиться. К остановке не подъезжает, а влетает в нее. Дорожный знак отскакивает в сторону. Видео наделало много шума в интернете. Водитель скрылся с места ДТП, а сегодня снова в рейсе. Капюшон на голове, огромные темные очки, музыка в салоне на полную. Женщина-водитель не разговорчива. Ей грозит лишение прав, а перевозчик подумывает разжаловать в кондукторы.



Иван Богданов, механик частного перевозчика по маршруту №40: "В салоне были люди, но люди отнеслись с пониманием, что водитель предпринял все возможное, чтобы не покалечить ни людей, ни машину".

Вал комментариев - водители просто играли в догонялки. "Сороковой" хотел перехватить потенциальных пассажиров, поэтому и лихачил. "Десятый" тоже рванул. Впрочем, на счет последнего эксперты успокаивают - автобус едет с небольшой скоростью и каких-либо ускорений по видео не было.



Догонялки - массовое явление. Самый резонансный пример - водитель 36-го протаранил с десяток машин на площади Восстания. Самый свежий пример - сбитый светофор на улице Карпинского. Сразу несколько инцидентов с водителями автобусов сейчас в суде.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "За 11 месяцев в Перми уже произошло 53 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 5 человек погибли. У нас наблюдается увеличение аварийности".

На остановке стоят люди. Это хорошо видно на видео. Их можно назвать невероятными везунчиками, ведь пострадавших в ДТП нет.

Через один дом от остановки «Одоевского» школа, очевидцы говорят, здесь обычно очень много детей. В тот день буквально за несколько минут до ДТП они все сели в другой автобус, в противном случае последствия инцидента могли быть намного серьезнее.