Очарованные нэцкэ

Работы пермского скульптора Александра Авксенова заняли почетное место в экспозиции Государственного музея востока в Москве. Там прошла выставка «Современные нэцкэ».

Вот с этой небольшой скульптуры - японского чёртика "Они", которая легко может поместиться в детских ладошках, все и началось.

Александр Авксёнов много лет занимался ювелирным искусством, но интерес к японской культуре испытывал с детства. В юности он посмотрел фильм "Каникулы Кроша", тогда же и появились мысли научиться делать нэцкэ самому.

Усидчивости и мастерства для такой работы требуется много. На изготовление одной фигурки мастер затрачивает обычно несколько месяцев. Здесь самое главное - острое зрение, поэтому настоящие умельцы, для того чтобы вырезать самые мелкие и изящные элементы, используют микроскоп.

Материалы, из которых делает свои нэцкэ Александр, самые разные. Например, бивень мамонта или моржа. Для некоторых нэцкэ он использует ценные породы деревьев.

Вообще тема животных для пермского мастера одна из любимых. Вот и для первой выставки «Современные нэцкэ», которая прошла в Государственном музее востока в Москве, организаторы выбрали 5 его работ, как раз на звериную тему.

На выставке в музее Востока в Москве Александр Авксёнов был единственным представителем от Пермского края. Но для пермяка это не повод останавливаться в своём развитии. Настоящим признанием для него будет получить звание мастера нэтсуки-ши, которое выдают только в Японии.