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← Юбилей пермского хоккея отметили победой

Вечное лето мозаики

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 мозаика

Совсем недавно в Перми случился эпизод с демонтажом работы "Наука" художников Степана и Елены Колюпановых, что вновь привлекло внимание к проблеме сохранения советского монументального искусства.
В музее современного искусства Permm открылась новая выставка, которая называется  «Вечное лето». Это фотоэкспозиция-энциклопедия, посвящённая советскому монументальному искусству. В течение нескольких недель пермский журналист и фотограф Иван Козлов исследовал мозаики и сграффито на фасадах домов Перми и Екатеринбурга. По мнению авторов, образцы советского монументального искусства уникальны и представляют собой огромную исследовательскую и эстетическую ценность, однако официально они  не считаются объектами культурного наследия, вопрос об их полной утрате, разрушении и исчезновении – только вопрос времени. Можно ли ожидать, что подобные объекты будут оценены по достоинству и приняты под государственную защиту?

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.12.2017 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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