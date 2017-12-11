Вечное лето мозаики
Совсем недавно в Перми случился эпизод с демонтажом работы "Наука" художников Степана и Елены Колюпановых, что вновь привлекло внимание к проблеме сохранения советского монументального искусства.
В музее современного искусства Permm открылась новая выставка, которая называется «Вечное лето». Это фотоэкспозиция-энциклопедия, посвящённая советскому монументальному искусству. В течение нескольких недель пермский журналист и фотограф Иван Козлов исследовал мозаики и сграффито на фасадах домов Перми и Екатеринбурга. По мнению авторов, образцы советского монументального искусства уникальны и представляют собой огромную исследовательскую и эстетическую ценность, однако официально они не считаются объектами культурного наследия, вопрос об их полной утрате, разрушении и исчезновении – только вопрос времени. Можно ли ожидать, что подобные объекты будут оценены по достоинству и приняты под государственную защиту?
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